بالأسماء.. الصحة تغلق 11 مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، لمزاولتها النشاط دون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية لحماية سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات العلاجية، وفق بيان اليوم.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة ــ ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ــ أسفرت عن ضبط وإغلاق المنشآت المخالفة الـ11.



وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، مشددًا على استمرار الحملات لضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير المعتمدة.

والمراكز التي تم إغلاقها هي:

• دار نقاهة للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز طوق نجاة للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز نيو فيوتشر للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز حريتك للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز طريق النجاة للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز الهداية للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز حياة جديدة لعلاج الإدمان

• مركز نيولايف الاختيار (ديتوكس) لعلاج الإدمان

• مركز حياة للطب النفسي وعلاج الإدمان

• مركز الهداية للطب النفسي وعلاج الإدمان (فرع آخر)

• دار الحياة الجديدة للطب النفسي وعلاج الإدمان



من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المخالفات شملت مزاولة المهنة دون ترخيص، وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، ومخالفة قانون البيئة، مما يعرّض النزلاء لمخاطر صحية بالغة، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية.



ودعا «النحاس» المواطنين للتحقق من تراخيص أي منشأة طبية قبل تلقي العلاج، من خلال التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية عبر الخط الساخن: 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

