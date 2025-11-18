الرئيس السيسي: الوعي بأهمية اختيار الشخص المناسب لا يقدر بثمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة توافر الوعى بمقتضيات الحفاظ على متطلبات الدولة.

جاء ذلك خلال حوار مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وقال الرئيس السيسي، إن "الوعي بأهمية اختيار الشخص المناسب لا يقدر بثمن".

وأجرى الرئيس السيسي، صباح اليوم، زيارة أكاديمية الشرطة، حيث تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، وفقاً للمعايير الموضوعية التي أكد عليها الرئيس لانتقاء العناصر الأكثر جدارة وتميزاً لانضمامهم لجهاز الشرطة، وهو ما يُساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء الشرطة المصرية، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.