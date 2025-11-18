مدبولي: توجيهات باستغلال الذهب المضبوط لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفعالية التي شهدت تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، تمثل تجسيداً عملياً لإرادة الدولة المصرية في حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.

وأوضح مدبولي، في تصريحاته خلال فعاليات التسليم، أن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في هذه المضبوطات بطريقة تهدف إلى تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري للنيابة العامة، واصفاً إياها بـ "فاعل اقتصادي مهم" وشريك أساسي داخل منظومة الدولة في تعزيز مواردها، مضيفًا: "نثمن دور النيابة العامة في حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن".

وكشف مدبولي عن الحجم النهائي للمضبوطات التي تم تحويلها إلى سبائك ذهبية، حيث بلغ وزنها 265 كيلو جراماً، بقيمة إجمالية تقترب من مليار و650 مليون جنيه.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن هذا الإجراء هو ترجمة واقعية لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية، ويعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة عالية.