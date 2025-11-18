الأوراق والخطوات.. كيفية الحصول على مساعدات من بيت الزكاة

يبحث الكثير من غير القادرين عن كيفية الحصول على مساعدات عينية ونقدية من بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويصرف بيت الزكاة والصدقات، مساعدات عينية ومادية للمحتاجين تطبيقا لتحقيق أهدافه المتعلقة بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، والقضاء على آلام وأحزان وعذابات الفقراء والمحتاجين والمنكوبين.

ويوضح "مصراوي" الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات عينية ونقدية من بيت الزكاة والصدقات، على النحو التالي:

- إحضار قسيمة الزواج "عقد القران".

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيمة الدخل من خلال "مفردات مرتب في حالة الوظيفة، طابعة تأمينية للزوج أو الزوجة".

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

- يتم التقدم بالأوراق المطلوبة إلى مقر بيت الزكاة والصدقات بمقر مشيخة الأزهر بصلاح سالم.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة

تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته