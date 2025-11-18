

وقّعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية, والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة لمبادرة الرواد الرقميون " ديجليانس " بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن فى كافة المجالات.

وفى ختام المراسم أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره للتعاون المثمر والجهد المبذول لنجاح تنفيذ المبادرة التى تلقى كافة أوجه الدعم والإهتمام من القيادة السياسية.



ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التحول الرقمى وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية بما يلبى طموح الشباب المصرى ويسهم فى تأهيله وفقاً لمتطلبات سوق العمل وذلك بإستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

اقرأ أيضًا:



ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة







الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة







تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته



