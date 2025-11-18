الرئيس السيسي يهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما أوفد الرئيس السيسي محمد عادل مختار الأمين، من رئاسة الجمهورية، إلى مقر سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة لنقل التهنئة بهذه المناسبة.

