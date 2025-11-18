وزير الري: محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بالوزارة، ومحاربة الفساد، وتحسين دخول العاملين بالوزارة.



وأكد "سويلم"، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.



كما أكد حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مؤكدًا أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، وأن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.



وشدد على مواصلة متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومراعاة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي واختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد.



وأشار إلى المجهودات المبذولة في مجال تحصيل مستحقات الوزارة للاستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين وتحسين الوضع المادي لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.

اقرأ أيضًا:



ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة







الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة







تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته



