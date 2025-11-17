إعلان

"قلبك أمانة"| بالصور.. انطلاق مؤتمر إعلان النتائج.. والجلاد: مسؤولية تجاه كل أسرة

كتب- أحمد فوزي:

12:44 م 17/11/2025
انطلق مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" للكشف المبكر عن أمراض القلب، اليوم الإثنين، تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

قدَّم فاعليات المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة للإعلام، التي تضم "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت".

وأكد الجلاد، في كلمته، أن إطلاق حملة قلبك أمانة، برعاية شركة باير لصحة المستهلك كان بداية مشوار وطني جديد لحماية قلوب المصريين من خلال الوعي والكشف المبكر والأمل.

وأشار الجلاد إلى أن الحملة، منذ لحظة انطلاقها، شهدت تفاعلًا إعلاميًّا واسعًا يعكس أهميتها لكل أُسرة مصرية، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد حملة توعوية، بل مبادرة تمس قلب كل مواطن.

ويشهد المؤتمر اليوم إعلان النتائج الرسمية لحملة "قلبك أمانة"، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي والشركاء في القطاع الطبي، في لحظة وصفها الجلاد بأنها فخر لكل مَن يدرك أن صحة الإنسان مسؤولية وطنية مشتركة.

ويستعرض المؤتمر أبرز ما حققته الحملة من نتائج في رفع الوعي وتعزيز الكشف المبكر عن أمراض القلب ضمن جهود الدولة لدعم الصحة العامة.

حملة قلبك أمانة الكشف المبكر عن أمراض القلب مبادرة 100 مليون صحة الدكتور خالد عبد الغفار

