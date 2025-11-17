مناوشات بين عبد الله رشدي وزوجته بسبب الهجرة لأمريكا.. ما القصة؟

سادت حالة من الجدال بين الداعية عبد الله رشدي، وزوجته البلوجر أمنية حجازي، بعد أن زعمت أن زوجها كان ينوي قبل عام السفر إلى أمريكا.

كانت البداية عبر تداول منشورات على "فيسبوك" تزعم نية عبد الله رشدي الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأزمات التي تعرض إليها مؤخرًا.

ونفى الداعية تقدمه بطلب للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الأنباء "غير صحيحة تمامًا، وأنه لم يتقدم من قبل بأي طلب للهجرة إلى أية دولة حول العالم.

وقال رشدي، عبر صفحته على "فيسبوك": "نفسيًّا لا أقبل أن يُنظر إليَّ كمهاجر، ولا أقبل أن أترك مقامي بين أهلي ووطني لأكون ذليلًا ضعيفًا بين الأغراب؛ ممكن أسافر للعمل أو لغيره وأرجع تاني، لكن هجرة؟ مستحيل والحمد لله".

وتابع الداعية: "كل مَن يعرفوني خارج مصر يدركون جيدًا موقفي من الهجرة، وأشعر بالفخر عند سفري إلى أية دولة بصفته مصريًّا ومسلمًا".

وأضاف عبد الله رشدي: كنت أقول للأجانب "مش هتلاقوا شعب في العالم ودود ويرحب بالجميع وتمشوا بين ناسه وأنتم آمنين بدون عنصرية ولا تنمر زي مصر؛ حتى إنهم كانوا يتعجبون لما أقول لهم إن ابني أو بنتي ممكن ينزلوا الشارع متأخر ويرجعوا عادي".

وكذَّبت أمينة حجازي زوجها عبد الله رشدي، في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، قائلةً: "يعني انت مخدتنيش في شهر أغسطس ٢٠٢٤ جدة عشان نقدم على الهجرة، أنا وأنت والولاد؛ عشان أنت هنا ممنوع من الخطابة، ومش بتعرف تتكلم في كل شيء براحتك؛ بما فيها السياسة".

وتابعت حجازي: "يعني انت مخلتنيش اقلع النقاب واحنا رايحين نقدم عشان يقبلوا الورق؛ عشان لو شافوني بالنقاب كانوا هيعترضوا؟!".

وأُثيرت أزمة خلال الأيام الماضية بين الداعية عبد الله رشدي، والبلوجر أمنية حجازي، بعد زعمها زواجه بها وإنجابها بنتًا قبل عدة أشهر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية

اليوم.. 3 مبادرات من "100 مليون صحة" داخل نقابة الصحفيين لمدة 4 أيام

بأرباح 635 مليون جنيه.. انتهاء مناقشة ميزانية "الوجه القبلى" للكهرباء للعام المالي 2024-2025