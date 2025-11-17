رواتب تصل لـ350 دينارًا.. فرص عمل متاحة في الأردن| تقديم وتخصصات

أعلنت وزارة العمل، عن توفر فرص عمل جديدة للعمالة المصرية في قطاع الإنشاءات والبناء بدولة الأردن، وذلك استجابة للاحتياجات الواردة من الجانب الأردني.

وأوضحت وزارة العمل، أن هذه الوظائف تأتي بناءً على الطلبات المقدمة من مؤسسة إبراهيم محمود أحمد المكاوي، التي أكدت استعدادها لاستقبال العمالة المصرية بعد مراجعة التخصصات المطلوبة وشروط الالتحاق.

وأكدت الوزارة، أن الفرص المتاحة تتعلق بمهنة عامل بناء بخبرة في أعمال الإنشاءات والمعمار، مشيرة إلى أن العدد المطلوب يبلغ 8 عمال، على أن يتراوح الراتب الشهري بين 250 و350 دينارًا أردنيًا.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأردن

أعلنت وزارة العمل أن الشروط تتضمن:

- الحصول على مؤهل إعدادي كحد أدنى.

- أن يتراوح السن بين 25 و45 عامًا.

- توافر خبرة سابقة في مجال الإنشاءات والمعمار.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، من خلال الرابط الرسمي التالي، من هنا.

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بفتح أسواق خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

