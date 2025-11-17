

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

30 مليون راكب سنوياً.. السياحة تكشف عن توسعات ضخمة في مطار القاهرة

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن جهود وزارته لتطوير البنية التحتية السياحية والمطارات في البلاد، مشيراً إلى مخططات طموحة تستهدف استيعاب النمو المتزايد في أعداد السائحين.

وأكد وزير السياحة، خلال حواره لبرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار، أن الوزارة تعمل على "مخطط شامل لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى دهشور"، ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع استشاري عالمي بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة.

تعرف على قصة أكبر قطعة أثرية بالمتحف المصري.. وكيف وصلت التحرير

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ قصة أرضية قصر إخناتون الملكي العظيم (تل العمارنة)، وكيف وصلت إلى المتحف المصري.

حيث تُعدّ أرضية القصر الملكي العظيم للملك آخناتون أكبر قطعة أثرية معروضة حاليًا في المتحف المصري.

"مدبولي" يشهد الإطلاق التجريبي لعدد من الخدمات للمصريين في الخارج على منصة "مصر الرقمية"

افتتح مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذي يُعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت شعار( AI Everywhere .. الذكاء الاصطناعي في كل مكان)، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض، ونخبة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

مجدي يعقوب: بدأت أحلم بأن أكون جراحًا وعمري 7 سنوات.. وأجريت 30 ألف عملية قلب

قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن بداية مشواره الطبي يعود إلى طفولته المبكرة.

وأكد خلال حواره مع النجم محمد صلاح على قناة "أون سبورت" أنه قرر أن يصبح جراحًا وهو في السابعة من عمره فقط، مشيرًا إلى أن وفاة عمته كانت الدافع الأساسي وراء هذا القرار.

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدا الاثنين والظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

