أحمد موسى: ميناء السخنة يدخل "جينيس" بأعمق حفر بشري



كشف الإعلامي أحمد موسى عن الأهمية الاستراتيجية الكبرى لميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الميناء أصبح محورًا حيويًا يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال النقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.



وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الدولة المصرية تعمل على تجهيز الموانئ بأحدث المعدات التكنولوجية العالمية لدعم هذا التحول الكبير.



وتابع موسى: "الدولة تعمل على تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل في العالم"، مشيرًا إلى أن هذه التجهيزات تشمل نظام التعرف الآلي على الشاحنات وأحدث معدات التخلص من التلوث البيئي، بالإضافة إلى نظام السداد الإلكتروني. وأوضح أن كل هذه التطورات تسهم في تعزيز مكانة محور قناة السويس على الخريطة البحرية العالمية.



واستعرض الإعلامي الأرقام القياسية التي حققتها الموانئ المصرية وفقًا للتصنيفات العالمية، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد حصل على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في تصنيف البنك الدولي لمؤشرات أداء موانئ الحاويات لعام 2024.



وأضاف أن الميناء احتل المرتبة 53 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025، فيما دخلت محطة حاويات دمياط قائمة أفضل 20 محطة حاويات عالميًا.