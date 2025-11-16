أستاذ أمراض صدرية: فيروس "ماربورج" لن يدخل مصر لهذه الأسباب



طمأن الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، المواطنين بشأن مخاطر فيروس ماربورج، مؤكداً أن الفيروس "لن يدخل مصر" بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة المطبقة في المنافذ.



وأوضح الدكتور حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن فيروس ماربورغ ليس فيروساً جديداً، بل هو معروف منذ القرن الماضي.



وذكر أن الفيروس لا ينتقل عبر التنفس أو الرذاذ، وإنما ينتقل فقط عبر سوائل الجسم، مما يسهّل تحديد طرق الوقاية منه.



وأكد حسني، أن مصر تتخذ إجراءات احترازية صارمة لحماية المواطنين تشمل فحوصات طبية دقيقة لجميع القادمين من الدول التي ينتشر فيها الفيروس، وعدم السماح بدخول أي مسافر من دولة موبوءة إلا بعد تطبيق الإجراءات الوقائية الكاملة، مشيرًا إلى أن مستوى الرقابة الصحية العالية يضمن عدم دخول الفيروس البلاد.