محمود شعراوي: حزب الجبهة الوطنية أحدث حراكا سياسيًا في فترة وجيزة

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الحزب استطاع أن يحدث حالة من الحراك السياسي، خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المواطنين شعروا بذلك في كل شارع وكل حارة بمختلف ربوع مصر.

وأوضح شعراوي، أن الحزب منذ تأسيسيه حرص على التلاحم والتواجد كتف بكتف مع المواطن والتعرف على المشكلات التي تواجهه خلال رحلة حياته المعيشية والعمل بشكل دائم على حالها وتقديم المقترحات التي من شأنها أن ترقي بالمستوى المعيشي له.

واكد أن حزب الجبهة الوطنية يفتح أبوابه أمام كافة المواطنين، من أجل خدمتهم والعمل على إزلة أي معوقات تواجه المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الحزب المنعقد في الصالة المغطاة باستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب.

وشهد المؤتمر توافدًا واسعًا لأمانات الحزب بالمحافظات، حيث رفع المشاركون أعلام الحزب واللافتات المؤيدة للمرشحين إلى جانب الأعلام المصرية التي علت في كل الاتجاهات، في مشهد يجسد روحًا وطنية وحماسًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب والاصطفاف خلف قياداته.

ويشارك بالمؤتمر، السيد القصير الأمين العام للحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي للحزب، المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، أحمد فؤاد أباظة، الأمين العام المساعد للحزب، المستشار أحمد العادلي، النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.