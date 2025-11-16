إعلان

أسعار رحلات الأتوبيس البرمائي وموعد تشغيله في القاهرة- فيديو

كتب : محمد نصار

03:24 م 16/11/2025

رحلات الأتوبيس البرمائي

تستعد الشركة المشغلة للأتوبيس البرمائي، لإطلاق أولى رحلاته خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر، وفق مصدر بالشركة لـ "مصراوي"، أن تنطلق الرحلات بشكل دوري لتشمل جانبين في كل رحلة: مائي وبري.

وتركز الرحلات، وفق المصدر، على مناطق المتحف المصري الكبير، متحف الحضارات، ومصر القديمة.

وأشار المصدر، إلى أن الفترة التجريبية الأولى ستكون مجانية بشكل كامل، على أن يليها بدء التشغيل الرسمي، وفقًا لأسعار التذاكر المحددة.

أسعار التذاكر

- المصريون: الأطفال من 100 إلى 150 جنيهًا، والبالغون من 200 إلى 350 جنيهًا.

- الأجانب: الأطفال من 5 إلى 7 دولارات، والبالغون من 10 إلى 15 دولارًا.

