لجان الإيجار القديم بالقاهرة.. تكثيف الأعمال وتوجيهات جديدة

كتب : محمد نصار

02:30 م 16/11/2025

الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة الاقهرة، آخر التطورات الخاصة بأعمال لجان حصر المناطق والمُشكلة وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة في سبتمبر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الأحد، إن اللجان المشكلة تواصل أعمالها بدون توقف وذلك من أجل الانتهاء من أعمال الحصر في أقرب وقت.

وأضاف المصدر، أن اللجان قطعت شوطًا كبيرًا في أعمال الحصر على مستوى مناطق المحافظة الأربع "الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية".

وشدد المصدر، على أن المحافظة تتكون من 38 حيًا موزعين على المناطق الأربع، كما تُعد من محافظات الأزمة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجه اللجان على مستوى جميع الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر من أجل اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا لقرار تشكيلها، وحتى لا تنتهي المهلة القانونية المنصوص عليها في تعديلات الإيجار القديم.

