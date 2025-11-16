إعلان

أصغر متسابق في "دولة التلاوة" يغادر باكيًا.. ولجنة التحكيم تقبل رأسه

كتب : حسن مرسي

12:01 ص 16/11/2025

الطفل عبد الله عبد الموجود

شهدت الحلقة الثانية من برنامج "دولة التلاوة" لحظة مؤثرة، حيث دخل الطفل عبد الله عبد الموجود في البكاء بعد خروجه من المنافسة.

وقام أعضاء اللجنة بتوجيه تحية خاصة للطفل، وتوجهوا لتقبيل رأسه تقديرًا لموهبته في التلاوة.

يُعد عبد الله أصغر متسابق يشارك في المسابقة التي تُعرض على قنوات الحياة، وسي بي سي، والناس.

وعلى الرغم من خروجه، أعرب عبد الله عبد الموجود عن امتنانه الكبير لتشجيع والديه.

أكد الطفل البالغ من العمر 12 سنة أن دعم والديه لتلاوة القرآن الكريم كان له دور كبير وحاسم في مسيرته القرآنية.

وأشار عبد الله خلال البرنامج إلى أن علاقته بالقرآن بدأت في سن مبكرة جدًا. فقد تمكن من حفظ القرآن الكريم بالكامل في سن 4 سنوات.

وأكد أن حفظه لكتاب الله كان بمثابة دافع كبير له للاستمرار في التلاوة والتعمق في تجويد آياته، مما أوصله إلى هذا المستوى من المنافسة.

