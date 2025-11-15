من حجر الأساس.. صور تاريخية ترصد رحلة بناء المتحف المصري بالتحرير

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور تاريخية لموقع المتحف، بدءًا من وضع حجر الأساس وأعمال البناء الأولية ومرورًا بمختلف مراحل التشييد.

جدير بالذكر أنه تقرر إقامة المتحف في ميدان الإسماعيلية "التحرير حاليًا"، بين النيل والمواقع العسكرية البريطانية، على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت 240 ألف جنيه.