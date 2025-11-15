أعلنت شركة "مينا فارم" الرائدة في تطوير وتصنيع الأدوية الحيوية في إفريقيا والشرق الأوسط، في خطوة تاريخية تعكس التزامَ القطاع الخاص بدعم الأجندة التنموية الوطنية، توقيعَ اتفاقية تعاون نوعية مع شركة "باير" العالمية في مجال علوم الحياة؛ بهدف توطين صناعة الأدوية في مصر، وتعزيز الوصول إلى الأدوية الأساسية، مع ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير المستحضرات الصيدلانية إلى القارة الإفريقية.

تضع الاتفاقية إطارًا شاملًا للتعاون يشمل مجموعة من المنتجات الأساسية في مجالات صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والأمراض المهملة. ويشمل التعاون الإنتاج المحلي لسبعة أدوية أساسية؛ مما يمثل مساهمة حاسمة في سد الفجوات الحرجة في الحصول على تلك العلاجات في قارة إفريقيا.

وتمثل الشراكة خطوةً محوريةً نحو تعزيز تصدير الأدوية المخصصة لصحة المرأة إلى الأسواق الإفريقية؛ مما يُسهم في دعم جهود القارة لتحسين صحة المرأة وتمكينها من الحصول على رعاية دوائية مستدامة وعالية الجودة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان توقيع الشراكة على هامش المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور علي غمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، ووفد رفيع المستوى من شركة "باير" العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا التعاون يُجسد شراكة مهمة بين شركة "مينا فارم"، أهم الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية في مصر، وشركة "باير"، إحدى الشركات العالمية الكبرى ذات سمعة راسخة وتاريخ ممتد في تطوير المستحضرات المبتكرة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي لمصر، وضمان توفير احتياجات المواطن المصري من الأدوية عالية التكنولوجيا.

وأوضح عبد الغفار أن مصر تمتلك مكانة متميزة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العربية والإقليمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات المتقدمة وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إلى أن نقل التكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية في الاتفاقية، معربًا عن ثقة الدولة المصرية في شركة "باير" كشريك عالمي، وفي شركة "مينا فارم" ككيان وطني قادر على استيعاب التكنولوجيا وتطويرها؛ بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في البنية التحتية الصناعية المصرية وطاقتها الإنتاجية في قطاع الدواء.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، خلال كلمته بشأن التعاون بين مصر وشركات الدواء العالمية وتوطين صناعة الدواء، أن التعاقد بين شركة "مينا فارم" و"باير" العالمية، يجسد توجه الدولة المصرية لتعزيز شراكات استراتيجية مع كبريات شركات الدواء العالمية، إيمانًا بأن توطين التكنولوجيا والمعرفة التصنيعية الحديثة هو ركيزة أساسية للتحول إلى دولة رائدة في صناعة الدواء، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار تاج الدين إلى أن الدولة أدركت أن صناعة الدواء صناعة سيادية ترتبط مباشرةً بصحة المواطن والأمن القومي؛ ولذلك وضعت استراتيجية شاملة للارتقاء بالقدرات المحلية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار العالمي، بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة فرص التصدير.

وأضاف تاج الدين أن التعاون يحقق مكاسب متعددة؛ أبرزها تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري، وخفض فاتورة الاستيراد، وبوابة استراتيجية للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس إدارة شركة "مينا فارم" للأدوية، والعضو المنتدب، أن تلك الشراكة مع "باير" تُجسد الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتنسجم مع توجهات الدولة في توطين صناعة الدواء وتعزيز الشراكات العالمية.

وأضاف البرديسيب أن الشراكة تأتي استنادًا إلى خبرة "مينا فارم" الممتدة في نقل التكنولوجيا إلى مصر والتعاون الدولي مع كبرى الشركات العالمية؛ مما رسَّخ مكانتها كمنصة صناعية رائدة قادرة على دعم أهداف السياسة الصحية الوطنية وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

وأكد الدكتور كلاوس رونجه، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي للعلاقات العامة والاستدامة والمشاركة الدولية بشركة "باير"، أن مصر تحتل أهمية استراتيجية ضمن نظام سلسلة الإمداد الإقليمي لـ"باير"، مع بنيتها التحتية القوية ومزاياها الجغرافية، وتعد مصر شريكًا رئيسيًّا لـ"باير" في تعزيز الوصول إلى الأدوية عالية الجودة. وتعكس شراكتنا مع "مينا فارم" الالتزام بدعم جهود البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات حيوية؛ مثل صحة المرأة، مع توطين إنتاج الأدوية الأساسية. وتُسهم هذه الشراكة في بناء نظام صحي أكثر استدامة ومرونة عبر المنطقة.

وتتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التصنيع الدوائي المحلي ونقل التكنولوجيا، ودعم مبادرات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، وتوسيع قدرات التصدير الدوائي المصري إلى الأسواق الإفريقية.

وأكدت "مينا فارم" و"باير" التزامهما المشترك بتوفير أدوية ذات جودة عالمية، ودعم الابتكار والتصنيع المحلي، ليسهم هذا التعاون في بناء مستقبل صحي أفضل للمصريين والقارة الإفريقية بأكملها.