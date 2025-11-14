الطفل عمر عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" بتلاوة متميزة - (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شارك المتسابق الطفل عمر علي عوض، البالغ من العمر 12 عامًا، اليوم في الحلقة الأولى من برنامج "دولة التلاوة"، حيث أبهر اللجنة والجمهور بأدائه المتميز لآيات من القرآن الكريم، بمظهره الثابت وثقته رغم صغر سنه.

رافقه في الحلقة والده الذي حرص على دعمه وتشجيعه، بينما أشاد أعضاء اللجنة بموهبته المميزة، مؤكدين أن قراءته كانت متوسطة القصر، وممتدة بين الإحكام والخشوع، مع التزامه بالنطق السليم للحروف والآيات.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالحضور المميز لعمر، مؤكدًا أن صغر سنه لا يقلل من قوته وإبداعه، وأن المستقبل أمامه مليء بالنجاح والتألق، متمنيًا له أن يستمر في تنمية موهبته تحت إشراف والدته ووالده، الذين غرسوا فيه الثقة بالنفس وحب التلاوة منذ الصغر.

وأعرب أعضاء اللجنة عن إعجابهم بثبات عمر أثناء التلاوة، وأشاروا إلى أنه استقبل الملاحظات النقدية بابتسامة وصفاء صدر، ما يعكس وعيه واحترامه لأساتذته، بالإضافة إلى ثقته الكبيرة في نفسه، وهو ما يعد مؤشرًا على إمكانياته الكبيرة في المستقبل.

انطلقت اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج دولة التلاوة، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.