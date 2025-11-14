تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا بمحافظة الشرقية، الذي يعد أكبر مؤتمر انتخابي لدعم القائمة الوطنية في دائرة منيا القمح، الذي ينظمه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، بمشاركة مرشحي القائمة، وعلى رأسهم السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وعدد كبير من القيادات الحزبية والسياسية من مختلف المحافظات.

ويشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا واسعًا بنحو 20 ألف مشارك، ومشاركة مكثفة من القيادات الحزبية، في حدث سياسي هو الأكبر على مستوى المحافظة خلال موسم الانتخابات البرلمانية الجاري.

ويجرى تنظيم المؤتمر الحاشد قبل أيام قليلة من بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن فترة الصمت الدعائي تنتهي يوم 20 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضاً:

توفي خلال الوضوء لصلاة الفجر.. وزير الأوقاف ينعى مؤذن مسجد السيدة زينب

رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة

ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي.. والأخير يرد