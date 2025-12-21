صور.. مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

حدد الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات الأنفلونزا الموسمية، والأمراض التنفسية الحادة، الذي أعده الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، 12 علامة تحذيرية تستدعي التوجه إلى المستشفى على الفور للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ويهدف الدليل الإرشادي بالأساس إلى ضمان سرعة التدخل الطبي المناسب، بما يسهم في تقليل المضاعفات وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وحددت الوزارة، في الدليل الذي حصل عليه مصراوي، تعريفًا لحالات الأمراض التنفسية الحادة، موضحة أن مرض "الأنفلونزا" يتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة أعلى من 38م، مع أعراض تنفسية مثل السعال وضيق في التنفس، وعدم وجود أسباب أخرى خلال العشرة أيام الأخيرة لمريض بالعيادة الخارجية.

أما بالنسبة للعلامات التي تستدعي توجه الحالة على الفور إلى المستشفى للحصول على المشورة الطبية، فتشمل:

- استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد على 3 أيام.

- معاودة الحرارة للارتفاع بعد انخفاضها بعدة أيام.

- الإحساس بضيق أو صعوبة في التنفس حتى أثناء الراحة.

- آلام بالصدر.

- جفاف.

- زرقان بالجلد.

- نهجان (في الأطفال الأقل من خمسة أعوام).

- بلغم مدمم.

- ضعف عام.

- تشنجات.

- تناقص كمية البول اليومية عن الطبيعي.

- دوخة شديدة.

كما قدمت الوزارة، عددًا من النصائح المتبعة للتعامل مع مريض الأنفلونزا الموسمية بالمنزل، وتشمل:

- استشارة الطبيب المعالج مع الراحة بالمنزل حتى اختفاء الأعراض مع اتباع التعليمات الطبية.

- عدم تناول أي من المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات بدون وصفة طبية.

- تغطية الأنف والفم بكمامة عند مخالطة الآخرين.

- تقليل عدد المخالطين من الأهل والزملاء بقدر الإمكان.

- تهوية المنزل جيدًا بفتح النوافذ.

- غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.

- تنظيف وتطهير الأسطح والأرضيات باستمرار.

- التغذية الصحية السليمة.

- شرب السوائل بكثرة.

