واقعة مؤسفة.. "الأوقاف" تصدر بيانًا بشأن العثور على شاب مقتول في زاوية بأسوان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:36 م 14/11/2025

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أنها تلقت اليوم إخطارًا بواقعة مؤسفة وهي العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان، وعلى الفور، أبدت مديرية أوقاف أسوان تعاونًا كاملاً مع السلطات التي أُخطِرَت بالواقعة وشرعت في التحقيق.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنها إذ تأسى لهذه الواقعة، فإنها ستكتفي بهذا البيان حرصًا على عدم الخوض في واقعة ما زالت في طور التحقيق والبحث الجنائي، وأكدت تعاونها التام مع سلطات الدولة في استجلاء الحقائق، وثقتها المطلقة في كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية.

