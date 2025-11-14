ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي.. والأخير يرد

كتب- أحمد الجندي:

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنه منذ أيام، وقبل أن تتواصل معها أمنية حجازي، زوجة الشيخ عبد الله رشدي كانت قد كتبت منشوراً تهاجمه فيه بشدة، مدفوعة بتعاطفها مع النساء خاصة، ومع المستضعفين والمظلومين عامة، ويقينها أن نصرتهم واجب شرعي وإنساني لا يحتمل التردد.

وأوضحت في منشور لها على "فيس بوك": "ليقيني أيضاً أن قلمي أمانة تلزمني بصونها في كل ما أسطره، فقد سارعت إلى حذف المنشور بعد ساعات معدودات من نشره، وبكل شجاعة أعتذر عما تضمنه من عبارات قاسية".

وأضافت أنها تأمل أن تكتمل الصورة بجلاء في حلقة الليلة من برنامج مساء الياسمين، والتي تتشرف خلالها باستضافة الشيخ عبد الله رشدي.

ورد الشيخ عبد الله رشدي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "بداية جيدة واعتذار مقبول".

