بدء الموسم الشتوي.. ننشر أسعار الأسمدة الرسمية ومصير المتلاعبين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وقررت الوزارة، اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.

ووجهت الزراعة، بمتابعة أعمال الصرف بانتظام والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان سير العمل ومنع التلاعب.

وشددت الوزارة ،على صرف الأسمدة بالأسعار الرسمية دون أي زيادة أو تعديل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للمخالفة أو التلاعب، والالتزام بالضوابط الأساسية للصرف، بحيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح (فقط).

كما وجهت الوزارة، بالالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول، إضافة إلى تثبيت لوحة واضحة بأسعار البيع الرسمية في أماكن الصرف:

- سعر اليوريا 269 جنيهًا.

- سعر النترات 264 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل