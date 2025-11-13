5 تحذيرات وإرشادات من الأرصاد للمواطنين أثناء العواصف الرعدية

نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ مجموعة من الإجراءات أثناء العواصف الرعدية الموجودة ببعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، في تنويه، الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف على النحو التالي:

1- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3- يُفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4- يُفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

5- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

