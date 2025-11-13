إعلان

تحديث الطقس الآن.. سحب رعدية وأمطار متفاوتة على 6 مناطق

كتب : محمد نصار

09:23 م 13/11/2025

سحب رعدية وأمطار متفاوتة على 6 مناطق كبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على (مطروح - الضبعة - سيدى عبد الرحمن - العلمين - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة قد تغزر أحيانًا.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك: يجب توخي الحذر من ضربات البرق والرعد، أما بالنسبة لمحافظة الإسكندرية فمن المتوقع أن تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة مع تقدم الوقت.

