تحديث الطقس الآن.. سحب رعدية وأمطار متفاوتة على 6 مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على (مطروح - الضبعة - سيدى عبد الرحمن - العلمين - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة قد تغزر أحيانًا.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك: يجب توخي الحذر من ضربات البرق والرعد، أما بالنسبة لمحافظة الإسكندرية فمن المتوقع أن تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة مع تقدم الوقت.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة