الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية، داعيًا المواطنين إلى استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية.

وشدد "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، على أهمية تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لحماية المواطنين من أمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على التطعيم في أي وقت من العام، لكن يفضل في بدايات الخريف والشتاء نظرًا لزيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترات.

وذكر أن بيانات الترصد في مختلف المحافظات أظهرت أن معدلات انتشار أمراض الجهاز التنفسي الحالية مماثلة للأعوام السابقة، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة وبائية أو شدة مرضية غير معتادة.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل