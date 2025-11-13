إعلان

الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية

كتب : حسن مرسي

08:03 م 13/11/2025

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية، داعيًا المواطنين إلى استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية.

وشدد "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، على أهمية تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لحماية المواطنين من أمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على التطعيم في أي وقت من العام، لكن يفضل في بدايات الخريف والشتاء نظرًا لزيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترات.

وذكر أن بيانات الترصد في مختلف المحافظات أظهرت أن معدلات انتشار أمراض الجهاز التنفسي الحالية مماثلة للأعوام السابقة، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة وبائية أو شدة مرضية غير معتادة.

