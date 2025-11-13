إعلان

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

كتب : أحمد الجندي

04:16 م 13/11/2025

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مع توقع اشتدادها تدريجيًا حتى ساعات الليل واستمرارها حتى غدٍ الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها نشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية، ما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، كما حذّرت من ضربات البرق والرعد القوية وتساقط حبات البرد في بعض المناطق الساحلية.

وأضافت الأرصاد أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ من المنتظر أن تتأثرا أيضًا بالسحب الرعدية الممطرة مع تقدم ساعات الليل، حيث يُتوقع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء.

و أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة بورسعيد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق من المحافظة.

