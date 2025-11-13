إعلان

سحب متفرقة وفرص أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

12:35 م 13/11/2025

أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.


وأوضحت الهيئة أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد يصاحبها فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على بعض المناطق.


وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه قد تنشط الرياح نتيجة لهبوب الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على بعض المناطق.


أمطار الطقس الظواهر الجوية

