أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.



وأوضحت الهيئة أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد يصاحبها فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على بعض المناطق.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه قد تنشط الرياح نتيجة لهبوب الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على بعض المناطق.



