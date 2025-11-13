إعلان

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار غزيرة.. وتحذير من تساقط حبات البرد

كتب : أحمد الجندي

11:43 ص 13/11/2025

سحب رعدية وأمطار

تب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، خاصة الإسكندرية ومطروح، حيث تتعرض تلك المناطق لأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق قد تشهد تساقط حبات البرد مسيرة إلى أن هذه السحب من المتوقع أن تتقدم تدريجيًا نحو محافظتي البحيرة وكفر الشيخ خلال الساعات القليلة المقبلة، لكنها ستكون أقل حدة على المناطق الداخلية لشمال البلاد لتصل خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى.


يذكر أن، الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة عدم استقرار في حالة الطقس تضرب أنحاء البلاد بدءًا من اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن مصر تتأثر بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.


