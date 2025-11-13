إعلان

مسئول بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ التعافي.. و2026 عام انخفاض الأسعار

كتب : داليا الظنيني

12:32 ص 13/11/2025

الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري قد تجاوز مرحلة الاضطراب التي امتدت من مارس 2022 وحتى نهاية فبراير 2024، وبدأ الآن يسير باتجاه أفضل ويدخل مرحلة التعافي واستعادة الاستقرار.

وخلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أعرب معيط عن أمله في أن يكون عام 2026 هو العام الذي يشعر فيه المواطن بثمار فترة الإصلاح الاقتصادي ونتائجه المباشرة.

أوضح معيط أن تعافي الاقتصاد له مؤشرات ملموسة، تشمل، انخفاض مستويات العجز والدين العام، و انخفاض في أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري بعد دخوله مرحلة التعافي، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع والخدمات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مما سيُشعر المواطن بشيء من الاستقرار والثبات في الكثير من أمور حياته.

وشدد الدكتور معيط على أن التحدي الأكبر الذي يواجه المواطن حاليًا هو الارتفاع المتكرر للأسعار، مؤكدًا أن عام 2026 سيكون هو الموعد الذي يشعر فيه المواطن باستقرار الأسعار وبدء الانخفاض التدريجي لها، إلى جانب الشعور بزيادة القوة الشرائية لمرتباته.

الدكتور محمد معيط الاقتصاد المصري بدأ التعافي صندوق النقد الدولي 2026 عام انخفاض الأسعار انخفاض مستويات العجز والدين العام

