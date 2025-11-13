حدث ليلًا| تفاصيل نظام حجز تذاكر المتحف الكبير وتحذير من طقس الخميس

شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث، يستعرضها "مصراوي" على النحو التالي:

كوتة.. رئيس المتحف الكبير يكشف تفاصيل نظام حجز التذاكر

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن نظام حجز تذاكر دخول المتحف للمصريين والأجانب، موضحًا آلية العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لذلك.

شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة.

حالة الطقس غدا.. نصائح للحماية من مخاطر العواصف الرعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية غدًا الخميس، مؤكدة ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية النفس والممتلكات خلال سقوط الأمطار الرعدية.

وزير الحج: إنجاز إجراءات تعاقد أكثر من مليون حاج من مختلف دول العالم

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عقب ختام أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، أن أعداد الحجاج الذين أنجزت إجراءات تعاقداتهم حتى الآن تجاوزت مليون حاج من مختلف الدول.

25 صورة.. إعلاميون وسياسيون في عزاء زوجة رئيس "الوطنية للانتخابات"

تلقى القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، العزاء في زوجته اليوم الأربعاء، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

أول تعليق من نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية

علّق محمد الكسار وكيل نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

حالة الطقس غدا.. أمطار تصل لرعدية بهذه الأماكن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 14 نوفمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

