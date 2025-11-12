استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير أرمين سركسيان سفير جمهورية أرمينيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية.

دار الحوار حول العلاقات الطيبة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والأرمنية الأرثوذكسية، وأشار قداسة البابا إلى وحدة الإيمان التي تجمع الكنيستين في العائلة الأرثوذكسية الواحدة.

كما تحدث السفير عن تطلعات بلاده لتحقيق السلام في المرحلة القادمة في أرمينيا.

قداسة البابا يستقبل سفيرة المجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الدكتورة ريتا هيرينتشار (Dr. Rita Herencsár)، سفيرة دولة المجر فوق العادة والمفوّضة لدى جمهورية مصر العربية.

دار الحديث خلال اللقاء حول التاريخ القبطي العريق، والعلاقة الطيبة بين الكنيسة والدولة في مصر، وما يميز الوطن من روح التعايش السلمي والمحبة المتبادلة بين جميع أبنائه، الأمر الذي يختلف عن أوضاع بعض الدول الأخرى.

قداسة البابا يستقبل سفير كندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية.

أشاد السفير بعمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر وكندا، وتناول الحديث خلال اللقاء التاريخ المصري العريق والمزارات المتنوعة في مصر.

كما عبر السفير عن إعجابه بملتقى «لوجوس» وبرنامج «العودة إلى الجذور»، الذي يتيح لشباب الأقباط من كندا ومن مختلف دول العالم فرصة زيارة وطنهم الأم مصر، والتعرف على تاريخها وحضارتها العريقة.

