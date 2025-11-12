إعلان

البابا تواضروس يشرح لسفيرة الاتحاد الأوروبي تاريخ مصر وحضارتها العريقة

كتب : محمد أبو بكر

06:04 م 12/11/2025

قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، أنجلينا آيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.

دار الحديث خلال اللقاء حول مفهوم الوحدة في إطار التنوع، وقد قدّم قداسة البابا شرحًا عن تاريخ مصر العريق وغنى حضارتها الممتدة عبر العصور، مستعرضًا أيضًا التاريخ القبطي العميق، وما يميز المصريين من ترابط نابع من تتابع الحضارات السبع التي شهدها التاريخ المصري.

كما أشار قداسة البابا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى وبالدولة المصرية، مؤكدًا أن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى المحبة الحقيقية.

