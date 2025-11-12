الشرقية الأكثر إحساسًا به.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب قبرص

قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، هزة أرضية غرب قبرص.

وأوضح المعهد، بحسب بيانه، الأربعاء، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر بالأرواح والممتلكات، مؤكدا أن الشرقية هي أكثر المحافظات إحساسا بالزلزال.

وبين المعهد، أن الزلزال بقوة 5.30 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 14 كم، على خط عرض 34.815 شمالًا، وخط الطول 32.518 شرقًا.