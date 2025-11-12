انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة" بالشرقية



تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الشرقية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الغطاء النباتي، وتحسين جودة الهواء، ودعم التحول نحو الاستدامة البيئية.



وبحسب بيان صحفي، أوضح التقرير، الذي استعرضته الوزيرة والمقدم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن مستهدفات المرحلة الحالية بمحافظة الشرقية تشمل زراعة 790 شجرة بمحاور وشوارع رئيسية مختارة بعناية، وفق معايير بيئية ومناخية دقيقة تتناسب مع طبيعة التربة، وأنماط الحركة المرورية، وكثافة الأنشطة الحضرية.



وأشار التقرير إلى أن خطة الزراعة تتضمن 475 شجرة تيكوما ذات المظهر الجمالي العالي وسرعة النمو، و170 شجرة جاكراندا المميزة بأزهارها البنفسجية وتأثيرها في تلطيف المناخ، و75 شجرة أكاسيا نيدوزا المقاومة للجفاف والمناسبة للبيئات الحضرية، و70 شجرة بونسيانا التي توفر تظليلًا واسعًا ومردودًا بيئيًا مرتفعًا.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الرابعة تمثل تحولًا نوعيًا في منهجية تنفيذ المبادرة، من خلال اعتماد معايير علمية دقيقة في اختيار أنواع الأشجار ومواقع الزراعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية.



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والارتقاء بجودة الهواء، وتحسين المشهد البيئي والحضري العام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى المعيشة للمواطنين.



وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتوسيع الرقعة الخضراء، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة وجميع المحافظات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي أن تنفيذ المرحلة الرابعة بالمناطق المستهدفة بمحافظة الشرقية سيساهم في خفض معدلات التلوث الهوائي، وتقليل متوسط درجات الحرارة، وتعزيز التنوع النباتي، وتحسين المشهد البصري العام، وزيادة نسبة الأكسجين، وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية.