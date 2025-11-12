رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية محطة فارقة بالتاريخ



أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة.



وقال رئيس مجلس النواب، في تدوينة له عبر منصة X، إن قانون الإجراءات الجنائية جسد أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعبر عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف جبالي: «نؤمن أن هذا القانون سيكون – بإذن الله – نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابة نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان».



اقرأ أيضا:







الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد