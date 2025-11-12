وزير الثقافة يحكي تجربة زيارته لقرية صعيدية: نبني الوعي

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسكان والتنمية، تجربة زيارته لقرية في صعيد مصر، مؤكدًا أن الثقافة قوة حقيقية قادرة على تغيير حياة الأفراد وتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي.

وقال الوزير إنه عند دخوله القرية، شعر بأن المنازل المتقاربة والطرق الضيقة تعكس قرب القلوب وتماسك المجتمع، حيث لاحظ سعادة الأطفال وانشغالهم باللعب، وترحيب الرجال والنساء بابتسامات مليئة بالحياة، فيما امتلأت الساحة الرئيسية بالأنشطة الثقافية والفنية.

وروى الوزير لقاءه بعدد من الأطفال، منهم الطفل سعيد، الذي أطلع الوزير على أن الثقافة وصلت إليهم من خلال مسرح متنقل، مكتبات، ورش رسم وقراءة، وأنشطة ترفيهية وتعليمية، مضيفًا أن الفعاليات ساهمت في تنمية الوعي الاجتماعي والمعرفي للأطفال والشباب.

كما التقى بسيدة مسنة أعربت عن امتنانها لأن الثقافة أصبحت تصل إلى القلب قبل العقل، وتغير نظرتهم للحياة.

وأشار الوزير إلى أن برامج وزارة الثقافة في القرى، بما في ذلك مسرح المواجهة والتجوال، ورش الحرف التراثية، مراكز ثقافة المرأة، والقوافل التثقيفية والصحية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه الصحي والاجتماعي، بالتعاون مع وزارات الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، التضامن، والإعلام.

كما ذكر الوزير أن الثقافة تساهم في تعليم الأطفال قيمًا وسلوكيات إيجابية، وتعزيز الانتماء الوطني، وتشجيع الإبداع الفني، مشيرًا إلى لوحات الأطفال في القرية التي عبرت عن حبهم لوطنهم، والتي اعتبرها مثالًا على قدرة الفن على تشكيل الوعي الجمعي وتغيير المجتمع نحو الأفضل.

واختتم الوزير حديثه بالقول: "حين تدخل الثقافة بيتًا، تزرع ضوءًا لا ينطفئ، وحين تصل إلى قرية، تنقذ روحًا جديدة، وحين تسكن في إنسان، تصنع وطنًا بأكمله"، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس كيف يمكن للثقافة أن تكون جزءًا أساسيًا من التنمية البشرية والصحية في مصر.