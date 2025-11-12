إعلان

عبدالغفار: الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل أكثر كفاءة وعدالة

كتب : أحمد جمعة عسكر

10:44 ص 12/11/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن التجارب العلمية والعالمية أثبتت أن الإنفاق على الصحة ليس عبئًا، بل استثمار في مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا أن الاقتصاد الصحي يمثل عنصرًا حاسمًا في توجيه السياسات العامة وصناعة القرار.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".


وأضاف الوزير أن مصر وضعت الإنسان في صميم استراتيجيتها التنموية، من خلال سياسات تضمن العدالة في إتاحة الخدمات الصحية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش محاور متعددة، من بينها القضايا الصحية العالمية، والتغيرات الديموغرافية في عصر الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشباب كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار الاستثمار التجارب العلمية والعالمية الإنفاق على الصحة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح