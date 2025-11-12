عبدالغفار: الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل أكثر كفاءة وعدالة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن التجارب العلمية والعالمية أثبتت أن الإنفاق على الصحة ليس عبئًا، بل استثمار في مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا أن الاقتصاد الصحي يمثل عنصرًا حاسمًا في توجيه السياسات العامة وصناعة القرار.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".



وأضاف الوزير أن مصر وضعت الإنسان في صميم استراتيجيتها التنموية، من خلال سياسات تضمن العدالة في إتاحة الخدمات الصحية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش محاور متعددة، من بينها القضايا الصحية العالمية، والتغيرات الديموغرافية في عصر الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشباب كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة.