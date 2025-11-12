إعلان

المركز القومي للمسرح يوثق الاحتفال باليوم العالمي للطفولة

كتب- محمد شاكر:

03:00 ص 12/11/2025

المركز القومي للمسرح يوثق الاحتفال باليوم العالمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يوثق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان؛ من خلال وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز؛ كافة فعاليات احتفالية "اليوم العالمي للطفولة" التي يقيمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش؛ بالتعاون والتنسيق بين كافة قطاعات وزارة الثقافة.

وذلك بمتحف محمود مختار، والتي تنطلق اليوم الأربعاء ١٢ نوفمبر الجاري وتستمر ليومين متتاليين حتى مساء الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥.

وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وفي إطار فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها".

ويتم توثيق الحفل، حرصا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على تسجيل كافة مبادرات وزارة الثقافة، في إطار الحفظ والإتاحة والتعريف بالهوية الفنية والثقافية المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليوم العالمي للطفولة القومي للمسرح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح