المركز القومي للمسرح يوثق الاحتفال باليوم العالمي للطفولة

يوثق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان؛ من خلال وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز؛ كافة فعاليات احتفالية "اليوم العالمي للطفولة" التي يقيمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش؛ بالتعاون والتنسيق بين كافة قطاعات وزارة الثقافة.

وذلك بمتحف محمود مختار، والتي تنطلق اليوم الأربعاء ١٢ نوفمبر الجاري وتستمر ليومين متتاليين حتى مساء الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥.

وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وفي إطار فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها".

ويتم توثيق الحفل، حرصا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على تسجيل كافة مبادرات وزارة الثقافة، في إطار الحفظ والإتاحة والتعريف بالهوية الفنية والثقافية المصرية.