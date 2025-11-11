

كتب- محمد شاكر:

طالب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، بضرورة عمل كادر مالي خاص بالعاملين في المجلس الأعلى للآثار.

وقال حواس خلال لقاء لبودكاست "مع أميرة بدر": عندما توليت وزارة الآثار رفعت شعار ترميم البشر قبل الحجر، مؤكدا أن واقعة سرقة الإسورة من المتحف المصري بالتحرير فتحت بابا مهما لمناقشة قضية خطيرة جدا تخص العاملين بالآثار.

وأضاف حواس: "مش ممكن أجيب واحدة بتاخد ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ جنيه وأديها الكنوز دي قدامها، هي بني آدمة وعندها ضائقة مالية".

وأكد أنه لا يتعاطف مع السيدة التي سرقت الإسورة، وإنما يتعاطف مع ما وصفه بـ"الموظف الغلبان الذي يصون آثار مصر وهو بياخد ملاليم".

وتابع حواس: هل تعلمين أن العاملين في الآثار أقل مرتبات في الدولة؟! والسبب أن الوزير المختص بعد ٢٠١١ كان المفروض أن يقدم إجراءات إدارية معينة ولم يفعل ذلك، فأصبح العاملون في الدولة أقل مرتبات في الدولة".

ودعا حواس إلى إعادة أوضاع العاملين في الوزارة إلى الفترة التي تولى فيها الآثار، قائلًا: "كنت باديهم طبيعة عمل وأجر إضافي ومكافآت مستمرة وسفريات للخارج، كان عصرا ذهبيا ولا أحد يستطيع أن يسرق لأن عينه مليانة، وبعدين هات اللي ماسك المخازن دربه وفيه كومبيوتر دلوقتي شغله عليه.

وتابع: "لدينا ثروة قومية وحتى يحافظ عليها الناس المسئولين عنها لا بد أن أقدرهم"، مؤكدا أن العاملين بالآثار يقدمون عملا رائعا على كل المستويات ويعملون بالشمس والصحراء في الاكتشافات.

وختم حواس بقوله: "لابد للأثري والمرمم من كادر خاص ومش ممكن نسيب الوضع بالشكل ده ونقول يا جماعة حافظوا على الآثار، وأرجو مننامش بعد شوية وننسى هذا الموضوع وأرجو من الوزير المختص أن يعمل في سبيل إنجاز الكادر الخاص للموظفين".