بالصور.. مصادرة 288 مركبة توك توك و35 "سكوتر كهربائي" بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، اليوم، من ضبط 288 مركبة توك توك مخالفة، بواقع: 90 بالمنطقة الشمالية، 93 بالمنطقة الجنوبية، 77 بالمنطقة الشرقية، 28 بالمنطقة الغربية.

كما تم التحفظ على 35 "سكوتر" كهربائي بمختلف المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير ومنع سيرها في الشوارع الرئيسية، والتحفظ عليها بالأحياء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك منع سير "الاسكوتر الكهربائي" المخصص للأطفال بالشوارع ومصادرته فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محل تجاري يقوم ببيعه باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.