مدبولي: استثمارات "علم الروم" توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل

كتب : محمد شاكر

06:37 م 11/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد شاكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة وفرت كل الدعم اللوجستي لسير العملية الانتخابية لمجلس النواب، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إلى أن تطوير منطقة "علم الروم" يأتي في إطار تنمية الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية تصل بإجمالي استثماراتها إلى 30 مليار دولار، وتوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

وقال رئيس الوزراء: "نعمل على جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، لافتًا إلى توقيع 55 اتفاقية بين الشركات المصرية والعالمية ووزارة الاتصالات لافتتاح مراكز تعهيد جديدة في مصر.

وأكمل رئيس الوزراء: الدولة حريصة على الاستمرار في جهود دعم وتعزيز قطاع الاتصالات.

