بقوة 5 درجات.. البحوث الفلكية: هزة أرضية على بُعد 63 كيلو مترًا غرب جزيرة كريت باليونان

كتب- محمد فتحي:

08:20 ص 11/11/2025

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، بيانا، أكد خلاله أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بُعد 63 كيلو مترًا غرب جزيرة كريت باليونان، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن زلزال اليونان وقع في تمام الساعة 4:58 صباحًا، خط العرض: 35.34 شمالًا، وخط الطول: 22.82 شرقًا، العمق: 45.90 كيلو متر.

ووفقا للبيان، فإنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

