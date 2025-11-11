رئيس "حقوق النواب": الإقبال الكبير على الانتخابات ترجمة لوعي المصريين

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحجم الإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت اليوم وسط أجواء مفعمة بالحماس والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن هذا المشهد الانتخابي المهيب يعكس وعي المصريين العميق بدورهم في صياغة مستقبل وطنهم وإيمانهم الراسخ بضرورة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح "رضوان"، أن المشاركة الواسعة للمواطنين تمثل أصدق دليل على وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية، مشيرًا إلى أن ممارسة الحقوق السياسية أصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان في مصر، بعد أن تحولت من مجرد نصوص في الدستور إلى واقع حي يجسده المواطن المصري بإرادته الحرة عند المشاركة في اختيار من يمثله داخل المؤسسات التشريعية.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سواء في الداخل أو الخارج، يجسد الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويؤكد أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا بدوره في دعم المسار الديمقراطي وصون استقرار الدولة. وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان يقوم على التوازن بين الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن الانتخابات الحالية تمثل أحد أبرز تجليات هذا المفهوم.

وأكد رضوان أن السنوات الأخيرة أثبتت أن المصريين شركاء حقيقيون في صناعة القرار الوطني، وأن مشاركتهم في الانتخابات لم تعد مجرد واجب وطني بل أصبحت رسالة فخر وانتماء للوطن، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت مستوى رفيعًا من التنظيم وتيسيرات واضحة للمواطنين، ما ساهم في خروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية وتؤكد تطور الوعي الشعبي بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأشار النائب إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الشعبية وحرص المصريين على بناء مؤسسات قوية تعبّر عنهم بصدق، مؤكدًا أن الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع هو الرد العملي على كل المشككين في وعي المصريين وقدرتهم على ممارسة حقوقهم السياسية بوعي ومسؤولية. وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الحالية ليست مجرد عملية تصويت، وإنما هي مشاركة فاعلة في صنع المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة، وأن كل صوت في الصندوق هو صوت لصالح الاستقرار والتنمية ورسالة تؤكد أن المصريين يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

واختتم رضوان تصريحاته مؤكدًا أن المشهد الانتخابي الذي تشهده مصر اليوم يعكس الثقة في مسار الدولة ووعي المواطنين بأهمية المشاركة لا المقاطعة، والبناء لا الهدم، مشددًا على أن المصريين اليوم يكتبون صفحة جديدة في سجل الديمقراطية الوطنية، ويثبتون أن حقوق الإنسان في مصر لم تعد شعارات وإنما واقع حي يعيشه المواطن في ظل قيادة وطنية واعية تؤمن بحق الشعب في المشاركة وصناعة المستقبل.