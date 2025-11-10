إعلان

تابعوا بيانات الطقس بدقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل أول منخفض جوي في الموسم

كتبت- داليا الظنيني:

10:22 م 10/11/2025
أكد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر دخلت في المرحلة العميقة من فصل الخريف، مشيراً إلى أن البلاد تتعرض حالياً لأول منخفض جوي قوي هذا الموسم، بدأ تأثيره على السواحل الشمالية.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح أن المنخفض الجوي تسبب في تكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال الجمهورية.

وأضاف:" تبدأ الأمطار الخفيفة يوم الأربعاء على مناطق السواحل الشمالية، مثل مرسى مطروح، والسلوم، وبورسعيد، ودمياط، وشمال سيناء".

وتابع: "يستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم السبت المقبل"، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد القياتي، أن الهيئة تستعد لإصدار بيان تفصيلي خلال الأيام القليلة القادمة لتوضيح تطورات الحالة، مشيراً إلى أن ستكون الأمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى أمطار رعدية على السواحل الشمالية.

وذكر أن الهيئة تواصل المتابعة الدقيقة للحالة الجوية أولاً بأول لضمان دقة التحذيرات والتنبيهات الموجهة للمواطنين.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة منخفض جوي

