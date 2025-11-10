إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير.. 19 ألف زائر يوميًا



استقبل المتحف المصري الكبير أكثر من 12 ألف زائر من المصريين والأجانب منذ الصباح الباكر وحتى الثانية ظهر اليوم، في سابع أيام افتتاحه للجمهور الذي بدأ في 4 نوفمبر الجاري.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة تسير بانسيابية تامة، مشيرًا إلى أن المتحف استقبل أمس نحو 17 ألف زائر استمتعوا بجولة متميزة داخل صالات العرض.



وأضاف أن متوسط عدد الزائرين منذ بدء الافتتاح العام بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على المتحف من مختلف الفئات والجنسيات.



وأكد "غنيم" أن الإقبال الجماهيري المتزايد من مختلف دول العالم يجسد المكانة الدولية التي بات يحتلها المتحف المصري الكبير كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية عالميًا، مشددًا على حرص الإدارة على تقديم تجربة استثنائية لكل زائر.



يذكر أن المتحف المصري الكبير افتتحه رسميًا فخامة رئيس الجمهورية في الأول من نوفمبر الجاري، وسط احتفالية عالمية كبرى بحضور 79 وفدًا رسميًا من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وبدأ استقبال الجمهور في الرابع من نوفمبر بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.