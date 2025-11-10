مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العمرانية ويشيد بارتفاع نسب الحضور

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الدراسة تسير بخطى ثابتة، ولم تتأثر بالأحداث المصاحبة لانتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة واضحة على أولوية التعليم والانضباط المدرسي في المحافظة. بحسب بيان صحفي.



قام اليوم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية شملت إدارتي العمرانية وجنوب الجيزة التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس.



في إدارة العمرانية، تفقد عطية كل من مدرسة الرؤية الرسمية التجريبية لغات ومدرسة العروبة الرسمية لغات، وأشاد بمستوى الانضباط داخل الفصول، وتنفيذ الأنشطة الطلابية بدقة، والانضباط في تطبيق التقييمات.

أما في إدارة جنوب الجيزة، تابع سير الدراسة في مدرسة الجيزة الثانوية بنات ومدرسة صلاح سالم للتعليم الأساسي، موجهًا الشكر لهيئات التدريس على ارتفاع نسب الحضور وانتظام الجداول الدراسية رغم الظروف المصاحبة للعملية الانتخابية.



ووفق البيان أيضا، وفي ختام جولته، أكد سعيد عطية أن مستوى الالتزام الذي شهده يعكس روح الجد والاجتهاد لدى المعلمين والإدارات التعليمية، مشدداً على أن التعليم الجيد والانضباط المدرسي هما الركيزتان الأساسيتان لبناء جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه بإخلاص.

