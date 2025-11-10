

وجّه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى الشعب المصري بشأن الانتخابات البرلمانية دورة "2026 - 2031" والتي انطلقت أول أيام مرحلتها الأولى بـ 41 محافظة، صباح اليوم الاثنين.



وقال الدكتور علي جمعة في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن المشاركة الشعبية هي الضمان الحقيقي لاستمرار الإصلاح ودعم المؤسسات الوطنية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام واحترام الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.



وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أن ينبغي على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والإقبال على لجان الاقتراع بروح إيجابية ومسئولية كاملة، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.



كان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية، صباح الاثنين، في لجنته الانتخابية بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.



وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيها 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.



